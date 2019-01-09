Появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре

В сети продолжают обсуждать загадочную гибель Дарьи Белоус, чье тело было обнаружено в чемодане в Днепре: говорят о том, что убийца уже покинул территорию Украины.

Об этом сообщает "КП в Украине".

В частности, люди считают, что убитую девушку вряд ли везли в чемодане через весь город. Убили там же неподалеку. Особое внимание советуют обратить на частный сектор. Более того, некоторые считают, что убийцы не молодежь, а вполне взрослые люди.

Горожане рассуждают: на массиве, где нашли девушку, очень много камер видеонаблюдения. Хоть одна, но должна была зафиксировать предполагаемых убийц, которые волокли чемодан.

Кроме того, некоторая Марина загадочно намекнула, мол, ищите ее бывшего парня. Якобы девушка очень болезненно переживала расставание, страдала.

"Вся информация, которая есть в новостях – вранье. Я знаю, что он из Турции и вчера вечером уже был в своей стране. Откупился по-тихому и смылся. Но его ищет Интерпол, и вот там деньги не помогут. Также я знаю, что соучастники еще в Днепре. Вот их предстоит найти", – пишет один из подписчиков Дашиной страницы в Instagram.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.