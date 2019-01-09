РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

08:20
В оккупированном Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: видео
07:57
Появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре
07:29
Резонансное ДТП с Зайцевой: принято решение по ключевому доказательству
06:32
Стало известно о хитром плане Путина, представляющем опасность для Украины
05:34
В Украине усовершенствовали технику для ракетного комплекса "Нептун": опубликованы фото
04:31
​В Днепре мужчина убил своего сына и покончил с собой
03:39
Наполеон на Донбассе: в сети показали забавное фото боевика ДНР
02:31
В Бразилии девушка-боец жестоко наказала вооруженного грабителя: фото
01:37
Еще один пункт для Гааги: сети возмутила разрешенная Кремлем инициатива боевиков ДНР
00:26
Погода в Украине веселится: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
00:20
"Тоттенхэм Хотспур" добился тяжелейшей победы над "Челси" в лондонском дерби в рамках Кубка Лиги: видеообзор

8 января

23:46
В сеть слили дизайн нового iPhone XI: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре

среда, 09 января 2019, 07:57

В сети продолжают обсуждать загадочную гибель Дарьи Белоус, чье тело было обнаружено в чемодане в Днепре: говорят о том, что убийца уже покинул территорию Украины.

Об этом сообщает "КП в Украине".

В частности, люди считают, что убитую девушку вряд ли везли в чемодане через весь город. Убили там же неподалеку. Особое внимание советуют обратить на частный сектор. Более того, некоторые считают, что убийцы не молодежь, а вполне взрослые люди.

Горожане рассуждают: на массиве, где нашли девушку, очень много камер видеонаблюдения. Хоть одна, но должна была зафиксировать предполагаемых убийц, которые волокли чемодан.

Кроме того, некоторая Марина загадочно намекнула, мол, ищите ее бывшего парня. Якобы девушка очень болезненно переживала расставание, страдала.

"Вся информация, которая есть в новостях – вранье. Я знаю, что он из Турции и вчера вечером уже был в своей стране. Откупился по-тихому и смылся. Но его ищет Интерпол, и вот там деньги не помогут. Также я знаю, что соучастники еще в Днепре. Вот их предстоит найти", – пишет один из подписчиков Дашиной страницы в Instagram.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: