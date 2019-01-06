Появились неожиданные подробности о девушке, найденной мертвой в чемодане в Днепре

Стало известно, почему родителей девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре, лишили родительских прав, и чем на самом деле занималась сама погибшая.

Так, по данным местного издания dnepr.news, ее родителей лишили родительских прав, после того как девушка в 17 лет была изнасилована. Медики не исключают, что девушка могла скончаться от передозировки наркотиков.

Также в соцсетях сообщается, что девушка якобы являлась проституткой. В частности, приводится информация о погибшей, опубликованная на сайте "Индивидуалки Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в чемодане в мусорном баке нашли тело 19-летней Дарьи Белоус. Кроме того, появились фото и видео с места ЧП в Днепре, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.