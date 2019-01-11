На Донбассе ВСУ понесли новые потери: фото, видео и фамилия погибшего бойца

В четверг, 10 января, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Владимир Крупский.

Об этом сообщает полтавская телевизионная студия "Мисто".

"10 января в зоне проведения операции объединенных сил на Востоке Украины, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, погиб наш земляк - житель города Гадяч, боец 72-й отдельной механизированной бригады Владимир Крупский", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в зоне проведения ООС погиб боец ВСУ, прапорщик 10 Горно-штурмовой бригады Юрий Тихонов. А за предыдущие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения. Также сообщалось, что боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск в Донбассе.