На Донбассе самоликвидировался 23-летний боевик ЛНР: опубликованы фото

7 января в Рождество на Донбассе покончил жизнь самоубийством боевик Александр Балакин.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

В святой праздник в районе поселка Медвежье (Володарск) Луганской области нашли повешенным боевика незаконных вооруженных формирований. Балакин Александр родом из Луганска, родился 10 октября 1995 года. Больше информации о нем нет, также не сообщают и детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 9 января двое боевиков на Донбассе были ликвидированы украинскими военными. Также бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе боевика, фигуранта Миротворца Евгения Бабкина по кличке "Шнур". Кроме этого в зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали еще одного боевика по кличке "Томас".