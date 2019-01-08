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​На Донбассе ликвидировали российского наемника по кличке "Шнур": опубликованы фото

вторник, 08 января 2019, 03:31

Бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе боевика, фигуранта Миротворца Евгения Бабкина по кличке "Шнур".

Об этом написал в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Бабкин Евгений Борисович "Шнур" (12/10/71, Екатеринбург) стал груз 200 06/01/19 (обстоятельства и место смерти требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали еще одного боевика по кличке "Томас". Также сообщалось, что украинские военные "порадовали" боевиков на Донбассе. Кроме того, ранее в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины.

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