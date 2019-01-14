Бригада 200: в сети озвучили масштабные декабрьские потери боевиков на Донбассе

За декабрь 2018 года боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе потеряли более двух десятков человек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга соцсетей блогером Necromancer666.

Как отмечается, боевые потери сепаратистов составили 19 человек. При этом отмечается, что это только те боевики, личности которых удалось установить благодаря информации в социальных сетях. Также, возможно, кроме этих 19 еще двое неидентифицированных членов НВФ погибли 21 декабря в районе села Желобок, о чем сообщали сами боевики.

Кроме этого, небоевые потери сепаратистов составили шесть человек.

Из этого числа, пятеро погибших были гражданами России (трое – боевые потери).

Также на территории РФ умер один бывший боевик, гражданин РФ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 января боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня: один оккупант погиб, еще один получил ранения.