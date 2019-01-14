ДТП с фурой полностью парализовало движение на одной из главных улиц Киева

В понедельник, 14 января, в Киеве произошло ДТП с участием фуры, которая перекрыла движения на дороге.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Авария случилась около станции метро "Дорогожичи". В ДТП попал грузовой и легковой автомобили. В результате этого фура остановилась посреди дороги и перекрыла движение на участке с улицы Елены Телиги в сторону улицы Щусева.

Детали и обстоятельства аварии выясняются. Возникла пробка.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Винницкой области перевернулась цистерна с бензином, задев легковушку. В результате ДТП один человек погиб, еще трое ранены. Также в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошло серьезное ДТП: по предварительным данным, 4 человека погибли. А 12 января в Краматорске, Донецкой области, столкнулся автомобиль "ВАЗ" с пассажирским автобусом: погибло трое человек.