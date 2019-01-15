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Появились новые фото и видео с наемниками Путина в бунтующей африканской стране

вторник, 15 января 2019, 16:09

В Судане 11 и 12 января в центре суданской столицы Хартума заметили припаркованный российский Урал-4320.

Соответствующие фото и видео техники опубликованы в Facebook.

Оказалось, что Урал снят на том же самом месте, что и на фотографиях, которые опубликовал американский правозащитник Джонатан Хатсон еще 1 января: в районе торгового центра "Аль-Ваха", приблизительно в 400 метрах от места протестов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Судане во время подавления антиправительственных протестов заметили наемников из неофициальных российских частных военных компаний.

Прямых подтверждений того, что это россияне, нет, однако ранее сообщалось, что в Судане действуют бойцы ЧВК "Вагнера", связанной с олигархом Евгением Пригожиным, близким к главе Кремля Владимиру Путину.

Фотовзгляд

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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