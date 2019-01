Появились новые фото и видео с наемниками Путина в бунтующей африканской стране

В Судане 11 и 12 января в центре суданской столицы Хартума заметили припаркованный российский Урал-4320.

Соответствующие фото и видео техники опубликованы в Facebook.

Оказалось, что Урал снят на том же самом месте, что и на фотографиях, которые опубликовал американский правозащитник Джонатан Хатсон еще 1 января: в районе торгового центра "Аль-Ваха", приблизительно в 400 метрах от места протестов.

#مدن_السودان_تنتفض

The Russian private army #Wagner in #Sudan appearing in a video during the protests. No info of location or date but it looks like Khartoum and I received it today Jan.11.2019 pic.twitter.com/1Ge0bZC90v