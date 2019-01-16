Под Львовом загорелся завод известной фирмы: фото и видео масштабного пожара

Вечером 16 января вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

Пожар начался около 17 часов. На место происшествия сразу выехали подразделения ГСЧС.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил бочки на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет. Позже Зинкевич уточнил, что горят не бочки, а сушка.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 12 января, в Калуше, Ивано-Франковской области, загорелся завод по производству химикатов "Карпатнефтехим".

Кроме того, 16 января в центре Киева в нежилом здании возник пожар.