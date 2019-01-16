В центре Киева вспыхнул сильный пожар: опубликовано фото и видео

В центре Киева в нежилом здании возник пожар.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Возгорание произошло в среду, 16 января, около 15:30 в заброшенном здании по адресу улицв Грушевского, 4Б. Также в ресурсе отметили, что на местеуже работают спасатели ГСЧС.

Больше информации о происшествии нет. Подробности случившегося установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской Лавры. Стало известно, что огонь охватил около 200 квадратных метров одного из зданий. В сети показали видео возгорания. А на следующий день после пожара полиция Киева задержала 24-летнего подозреваемого в поджоге. Им оказался молодой мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании.