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На трассе Киев-Одесса два авто попали в ДТП, а один водитель устроил стрельбу: фото

пятница, 18 января 2019, 19:37

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием двух авто, в результате между водителями возник конфликт и один из них вытащил пистолет, устроив стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент случился в пятницу, 18 января, на дороге возле села Знаменка Ивановского района. Там столкнулись грузовик марки МАN и легковое авто Audi.

По предварительным данным, 38-летний водитель легковушки, двигаясь в сторону Одессы по правой полосе, при обгоне фуры, которая двигалась впереди, зацепил ее заднюю левую фару. Вследствие ДТП между водителями возникла ссора. Потом владелец Audi достал травматический пистолет и выстрелил из него в фару грузовика, после чего скрылся с места происшествия.

Получив ориентировку от следственно-оперативной группы, которая была вызвана пострадавшим, патрульные перехватили беглеца на одной из улиц в областном центре. По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Как сообщал "Апостроф", водитель "Волги", который 15 января в селе Боково Любашевского района Одесской области совершил наезд на двух девочек в 13 и 15 лет, свел счеты с жизнью. А в городе Вишневое (Киевская область) женщина с ребенком чудом выжили, попав под колеса автомобиля. Также в Киеве автомобиль сбил пожилую женщину, которая только что вышла из маршрутки.

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