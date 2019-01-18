Под Винницей прощаются с бойцом ВСУ с позывным "Саид": опубликованы фото

В пятницу, 18 января, в Винницкой области, в поселке Браилов, прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе бойцом Вооруженных сил Украины Николаем Семенюком с позывным "Саид".

Об этом сообщает местное издание "33-й канал".

Как отмечается, Николаю Семенюку было 45 лет. У погибшего остались родители, жена, двое сыновей. Похоронят бойца в селе Леляки.

Семенюк погиб 14 января в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрела боевиков. Он служил в 72-й ОМБр им. Красных Запорожцев.

"Николай воевал с 2014 года. Вместе с боевыми побратимами мужественно и с честью выполнял боевые задачи во Старогнатовке, Авдеевке и на Светлодарской дуге", - говорится в сообщении о смерти бойца, опубликованном на Facebook странице бригады.

Как ранее сообщал "Апостроф", 13 января в Днепропетровской области провели в последний путь участника АТО, бывшего заместителя комбата 43-го батальона, полковника Василия Думанского, погибшего в ДТП.