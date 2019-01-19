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В аннексированном Крыму задержали украинца: что известно

суббота, 19 января 2019, 23:09

В аннексированном Крыму российские оккупанты задержали украинца, который находился там без документов.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Уточняется, что задержанным является гражданин Украины 1992 года, который был задержан в темное время суток. Они уточнили, что инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска "Джанкой".

Оккупанты привлекли мужчину к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения.

Также российские СМИ сообщают, что инцидент произошел еще в начале января 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина заявили о задержании украинского шпиона в Крыму.

Кроме того, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.

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