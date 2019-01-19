Война на Донбассе: бойцы ВСУ порадовали хорошими новостями

С начала суток, 19 января, ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", - говорится в сообщении.

Как уточняют военные, боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ. В связи с этим, были обстреляны позиции украинских военных в районе Станицы Луганской, хутора Вольный и Широкино, Пески.

Как сообщалось, в селе на Донбассе нашли мертвыми украинских военных.

Подробнее о миротворческой миссии ООН совместно с ОБСЕ, читайте в материале "Апострофа": Миссия 2.0: кто будет спасать Донбасс и насколько это поможет.