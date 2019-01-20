Появились детали жестокого убийства школьницы под Одессой

Преступника, который совершил убийство 13-летней девочки в одном из сел под Одессой, подозревают в еще одном покушении на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

"Следствие предварительно установило, что убитая в тот вечер ночевала у подруги, которая является племянницей подозреваемого. Девушки спали, когда мужчина зашел в комнату и начал бить свою племянницу. Ей удалось вырваться и выбежать из дома, чтобы позвать на помощь. А в это время подозреваемый схватил вторую жертву и убил ее", - рассказали в полиции.

На теле погибшей обнаружили 7 ножевых проникающих ран. Правоохранители уточняют, что прежде чем совершить попытку самоубийства, мужчина убил еще и собаку, которая была в доме.

Как сообщал "Апостроф", ранее жестокое убийство 12-летней школьницы произошло в Кропивницком. Так, девочка вышла из дома в школу и назад не вернулась. На теле жертвы были обнаружены многочисленные ранения. По подозрению в убийстве была задержана мать ребенка.

А в Днепропетровской области десятилетний мальчик случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.