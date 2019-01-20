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В Киеве поймали серийного вора-домушника: опубликовано фото

воскресенье, 20 января 2019, 23:32

В Киеве полиция задержала вора, который обокрал одну из столичных квартир.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Дарницком районе Киева в одной из многоэтажек на проспекте Григоренко. Мужчина зашел в подъезд и заметил, что она из дверей в квартиру открыта. Он зашел а помещение и украл сумку с личными вещами ее хозяев, а также деньги.

После изучения видео с камер наблюдения и оперативно-розыскных мероприятий полицейские отыскали преступника. Мужчине объявили о подозрении и взяли его под стражу. Им оказался житель Днепровского района, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение квартирных краж.

По данному факту начали уголовное производство по части 3 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За воровство мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали мужчину, который вместе с сообщницей обворовывал квартиры. Также под Киевом поймали грабителя, угрожавшего смертельной инъекцией. А в России грузчик совершил ограбление века: он воровал продуктовые тележки, а после сдавал их на металлолом. Общая сумма наворованного составила 855 тыс. российских рублей.

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