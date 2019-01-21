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Число погибших у Керченского пролива возросло: названа причина жуткого пожара

понедельник, 21 января 2019, 20:17

Число жертв пожара на двух кораблях возле Керченского пролива достигло 10 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс"

По предварительной информации, моряки на танкере могли нарушить технику безопасности при передаче топлива на другое судно, в результате чего произошел пожар.

"Предварительно взрыв прогремел при передаче топлива с танкера на второе судно. Основная версия - нарушение техники безопасности", - сказал источник в службах морского поиска и спасения.

Два судна под флагом Танзании загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, десять человек погибли, 14 моряков удалось вытащить из воды живыми. Судьба семи человек неизвестна.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили, что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". По предварительным данным, люди прыгали за борт.

Как сообщал "Апостроф", ранее сообщалось о двух погибших.

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