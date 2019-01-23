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Российских пропагандистов поймали на обмане о причине ЧП у Керченского пролива

среда, 23 января 2019, 10:02

Российские пропагандисты обвиняют в пожаре в Керченском проливе США.

Об этом сообщают на сайте "Миротворец".

Российские СМИ привычно манипулируют и объявляют США виновными в гибели людей в Черном море и танкеров Maestro и Candy.

"Руководство газового терминала "Мактрен-Нефть" в порту Темрюк запретило кораблю Maestro под флагом Танзании подойти к причалу. Вследствие этого экипажи кораблей были вынуждены пойти на рискованную операцию по прямой перекачке топлива с судна на судно вне порта при неблагоприятных метеоусловиях, что, вероятно, и привело к взрыву и пожару", - пишут росСМИ.

А на сайте "Миротворец" пояснили, почему это является манипуляцией.

  • Санкционный список OFAC, в котором находятся 3 танкера, которые осуществляли поставки LPG в Сирию, обнародован 20.11.2018. Однако, эти нарушители находились в списке и раньше.

"Маэстро" здесь фигурирует под старым именем GREEN LIGHT, которое ему изменили еще в 2015 году.

"Все это не мешало танкера Maestro (IMO: 8810700) посещать порт Темрюк для загрузки LPG для доставки на Ближний Восток. На скриншоте из базы судозаходов в порты государства-агрессора видно 3 судозаходы в Темрюк в июле, октябре и декабре 2018 года. Последний состоялся уже после публикации нового списка OFAC, который только подтвердил существующие санкции в отношении нарушителя", - говорится в сообщении.

  • Второй аргумент, который развенчивает примитивную манипуляцию российских пропагандистов, это допуск 18-20 января 2019 года в порт Темрюк танкера Candy (ex-name Venice, IMO: 9005479), который также находится в упомянутом списке.

"Среди вероятных причин, по которым Maestro не пошел загружаться в порт, а занимался этим на рейде, следует назвать возможные технические нарушения, по которым действительно мог быть запрещен судозаход, тогда при чем здесь OFAC? Еще более реалистичной причиной является скрытые схемы нелегального бизнеса, чем собственно и занимались организаторы газового экспресса на Сирию. Банально выгодно провести эти смертельные перегрузки на рейде, тем более, они это делали и раньше", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании "Кандий" и "Маэстро"возле Керченского пролива увеличилось по меньшей мере до 14 человек.

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