​В сети показали фото красавиц, служащих в ВСУ

В сети показали фото девушек-воинов, которые служат в зоне ООС на Донбассе.

Соответствующие фото опубликовал в Twitter "Конопляный Джмелик".

"Красавицы ВСУ", - подписаны снимки.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю сапера Дмитрия Клименко, который воюет на Донбассе с начала войны. Также стало известно о смерти украинского военнослужащего, недавно вернувшегося из зоны военного конфликта на Донбассе

Ранее сети впечатлили фото украинских девушек-военнослужащих. Снимки были сняты Натальей Ищенко в Киеве на репетиции парада ко Дню Независимости.