Смерть студентки в лесу под Житомиром: появились пояснения перевозчика

Студентка Ирина Дворецкая, замерзшая на смерть в лесу в Житомирской области, вышла из автобуса самостоятельно: по словам водителя, ее никто не выгонял.

Об этом говорится в отчете о результатах служебного расследования, опубликованном предприятием перевозчиком "Рим-Богдан".

"Около 3:55 ч, на выезде из с. Рудня-Хочинская в автобус зашла девушка в возрасте примерно 20 лет (позже водитель по описанию опознал Ирину Дворецкую), которую провожал неизвестный мужчина (они вместе стояли у дороги, а по прибытии автобуса девушка перешла через дорогу к автобусу, а мужчина остался стоять). По словам водителя и контролера, она выглядела так, словно была навеселе, но они воздерживаются от того, чтобы утверждать, что она действительно находилась в состоянии алкогольного опьянения, поскольку не являются медицинскими специалистами. После отправки от остановки контроллер спросила: "Куда Вам ехать?". Ответ девушки: "В Олевск". Контроллер сказала: "Двадцать четыре гривны". Девушка ответила: "Я сейчас оплачу". Когда автобус отъехал от остановки около 500 м, водитель спросил: "Что с проездом?". Девушка стала искать у себя в вещах деньги, потом звонила несколько раз кому-то, но ей не отвечали", – говорится в отчете.

После этого, по словам водителя, на остановке "село Перга" в салон зашел один пассажир, а другой попросил открыть багажник, чтобы положить туда сумку. Когда водитель вернулся в салон, девушки там уже не было.

"На остановке в это время находился легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились люди. После того как автобус остановился, один пассажир зашел в автобус, а второй попросил открыть багажник, чтобы положить туда сумку. Водитель вышел открыть багажник, а когда вернулся, то девушки уже в автобусе не было. Контроллеру девушка ничего не говорила, вышла из автобуса самостоятельно. После этого автобус поехал дальше по маршруту. На время отправления автобуса от остановки легковой автомобиль оставался стоять на остановке ... Никаких предложений по расчету за проезд, предоставление в залог телефона со стороны девушки не было", – сообщили в компании.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", студентка Ирина Дворецкая, замерзшая насмерть в лесу в Житомирской области, ехала на маршрутке к своей больной матери: свидетели утверждают, что ее высадил водитель, из-за отсутствия у девушки денег на проезд.