В Николаеве взорвали огромную трубу котельной: впечатляющее видео

В понедельник, 28 января, в Николаеве, на улице Водопойной, 36 произошел взрыв: таким образом произошел демонтаж дымоходной трубы недействующей котельной.

Об этом сообщают Новости N.

Как передает издание, работы проводило специализированное предприятие ООО "Савека" и демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда в Николаевской области.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии. Среди них пятеро жителей квартир, которые получили травмы, также трое человек пропали без вести. Кроме этого уже известно об одной погибшей.

Также в России прогремел мощный взрыв в шахте.