​Год свиньи настал: в сети показали свалку под носом у оккупантов на Донбассе

В сети появилось фото очередного доказательства того, как оккупанты потихоньку уничтожают Донбасс. Возле школы и детского сада в Донецке образовалась "новенькая" свалка.

Об этом сообщается в сообществе "Быль Былева" в Twitter.

Соответствующий снимок был публикован одним из жителей в группе "Подслушано Донецк" в социальной сети ВКонтакте.

"Жесть, как есть! Центр города, очередная свалка между 14 школой и 134 детским садом 27.01.2019 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Донбасса начали сравнивать, как им жилось во времена украинской власти, и как стало с приходом оккупантов. Ранее жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".