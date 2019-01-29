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На заводе под Днепром прогремел мощный взрыв: фото и видео с места ЧП

вторник, 29 января 2019, 11:06
Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области

В Каменском (Днепропетровская область) произошел взрыв в цехе, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook.

"Происшествие произошло в смолоперерабатывающем цехе 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу", - уточняют в ведомстве.

После взрыва на месте ЧП случился пожар, который тушили прибывшие спасатели. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 16 ноября, в центре Киева прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал человек. 2 ноября в Киеве на Харьковском шоссе мужчина подорвался на гранате под многоквартирным домом. 13 ноября, в Киеве на улице Богатырской произошел взрыв в автомобиле, один человек погиб. Кроме того, 18 октября в Киеве на улице Набережно-Корчеватской прогремел взрыв, в результате чего сильно пострадал мужчина. Одной из версий является то, что пострадавший хотел "поглушить" рыбу, но рыболовных принадлежностей и лодки на месте взрыва не нашли.

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