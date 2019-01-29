В феврале Украину накроет сильная магнитная буря: названы даты и способы защиты

В феврале 2019 года ожидаются несколько магнитных всплесков.

Об этом сообщает "Сегодня".

В частности, незначительные магнитные колебания возможны в начале февраля, 1 и 2 числа, а также в завершение месяца - 22, 27 и 28 числа.

Сильная магнитная буря ожидается в начале третьей декады месяца - в период с 19 по 21 февраля.

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, четко ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует острее: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя лишней физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также придерживаться правильного рациона питания и водного режима. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и держите под рукой необходимые лекарства.

Напомним, о погоде на начало февраля читайте в материале "Апострофа": Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю.