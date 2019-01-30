​Мы тоже люди: жители Донбасса пожаловались на вопиющий беспредел оккупантов

Жители оккупированной Макеевки жалуются в сети на то, что в городе никто не чистит дороги от снега.

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer.

"Держитесь, люди, скоро лето", - подписал он скриншоты жалоб макеевчан, вместе со снимками "проблемных участков".

Жители жалуются, что фуры не могут разъехаться с маршрутками и, что из-за такого состояния дорог машины по 40 минут стоят в пробках.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном боевиками Енакиево (Донецкая область) перестал ходить трамвай.

Также сообщалось, что жители оккупированного Донбасса начали сравнивать, как им жилось во времена украинской власти, и как стало с приходом оккупантов. Ранее жители оккупированного Донецка пожаловались в сети, что у них катастрофически не хватает общественного транспорта – оккупанты пускают "всего один трамвай на один маршрут".