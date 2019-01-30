В ГБР сделали важное уточнение по громким задержаниям

В Государственном бюро расследований опровергли информацию о том, что сотрудниками бюро был задержан при получении взятки Герой Украины и участник АТО Василий Зубанич.

Об этом в телефонном разговоре представитель ГБР сообщил "Апострофу".

Как отмечается, среди задержанных в Северодонецке во время получения взятки за непрепятствие контрабанде российских сигарет Василия Зубанича нет.

Ранее такая информация распространялась в соцсетях.

Напомним, утром 30 января на Facebook странице ГБР было опубликовано сообщение о задержании группы должностных лиц, которые обвиняются в получении взятки размером 2500 долларов США.

"Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствования в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", – говорилось в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пресс-центре Операции объединенных сил заявили, что "ни один из командиров военных частей из состава ООС не задержан и под стражей не находится".