В штабе ООС неожиданно отреагировали на задержание знаменитого украинского полковника

В пресс-центре Операции объединенных сил заявили, что "ни один из командиров военных частей из состава ООС не задержан и под стражей не находится".

Таким образом в штабе отреагировали на информацию о задержании ГБР оперативного работника контрразведки СБУ и командира военной части во время получения взятки за непрепятствие контрабанде.

По информации СМИ, в частности речь шла о герое Украины, участнике АТО Василие Зубаниче.

В пресс-центре заявили, что в декабре 2018 года подразделение ООС обнаружило контрабанду сигарет в районе Трехизбенки.

17 января СБУ и краматорское ГБР задержали лиц, которые подозреваются в преступлении. В дальнейшем все материалы дела были переданы в Бюро.

Как сообщал "Апостроф", Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного Управления Нацполиции в Харьковской области.