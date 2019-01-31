Инцидент с 6-летним мальчиком в поезде "Укрзализныци": фото и все подробности жуткой истории

Сотрудники полиции задержали мачеху 6-летнего Вани Скоркина из Винницкой области, которая предположительно избила его до жутких синяков.

Об этом сообщает издание "33-й канал".

Как выяснилось, отец ребенка - 30-летний Руслан - родом из Липовецкого района. От первой женщины есть ребенок, она с ним проживает в Глуховцах. Есть еще 3-летняя девочка, которую воспитывает бабушка в Старой Прилуке. Сейчас Руслан официально в браке, правда, его жена находится за решеткой и лишена материнских прав. А воспитанием малышей занимались будто бы родственники. Сам Руслан два года находится под следствием за разбой. Продолжаются суды. Со своей новой возлюбленной Людой познакомились через соцсети. Собственных детей не имеет и проживает в селе Большое Козятинского района. Женщина приняла к себе Руслана. А тот, в свою очередь, взял с собой сына Ваню, который из-за проблем со зрением воспитывался в интернате в Самгородке.

Соседи Люды рассказывают, что Руслан неоднократно избивал ребенка и сожительницу. В разговоре с журналистами женщина, которая теперь также вся в синяках, подтвердила это.

"Руслан бил ребенка, однако не часто. Накануне он привез малого ко мне, и я обратила внимание, что лицо красное. Мальчик сказал, что хотел достать котика и упал на доску у печки, где ботинки сушились. И тогда благоверный начал меня обзывать и избил. А тогда и сына головой о стену. В больницу ехать не хотел, мол, купим мазь и все будет хорошо. У нас железная дорога, вот мы сели и отправились в Казатин. В поезде пассажиры обратили внимание на Ваню и вызвали все службы", – рассказывает Люда.

Впрочем, проведя комплекс следственных действий, винницкие правоохранители, которые еще недавно подозревали в избиении малого Руслана, задержали Людмилу

Между тем 6-летний Ваня сейчас находится в Винницкой детской областной больнице. Его состояние оценивают как стабильно удовлетворительное. Известно, что сейчас поднимается вопрос, чтобы лишить Руслана родительских прав и запретить общение с сыном. Мальчика назад отправят в интернат

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника.