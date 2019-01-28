Под Винницей родители зверски избили малыша: в сети просят о помощи, фото

Под Винницей произошло жестокое ЧП: 6-летнего мальчика зверски избили родители.

Об этом вопиющем случае написала Ксюша Андреевна в группе Хмельницкий 24h в Facebook.

"Этого маленького мальчика Ивана мы увидели в электричке, он был избит своими родителями (везли его скрывая). Увидев ребенка в таком состоянии, люди не стали равнодушными! В Козятине ребенок был снят с электрички и отправлен в Винницкую областную детскую клиническую больницу", - пишет она.

На фото можно увидеть малыша, лицо которого похоже на большой синяк. От сильных гематом ребенок ничего не видит. В сети просят помочь ребенку вещами.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря на депутата Центрально-Городского районного совета, председателя Ингулецкого районного в Кривом Роге парторганизации ВО "Батькивщина", 34-летнего Вадима Мирзояна было совершено нападение. А в Голосеевском районе Киева трое молодых парней без причины избили случайного прохожего. Также 3 января в Киеве неизвестные при поддержке полиции зверски избили соавтора "Мрии".