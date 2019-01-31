Сел в густом тумане: новые подробности опасной посадки пассажирского самолета в Харькове

В сети рассказали подробности инцидента с самолетом в Харькове, который не мог сесть на посадку из-за густого тумана.

Об этом сообщают в группе "Наш Харьков" в Facebook.

После того, как первый пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков Денис Бакуменко авиакомпании Wizz Air сообщил пассажирам, что самолет не может приземлится из-за непогоды, через 20 минут он получил разрешение на посадку в Харькове.

"Борт начал снижаться достаточно быстро. Однако уже на небольшой высоте пилот кардинально изменил направление движения и начал быстрый набор высоты. Взлетев над туманом Бакуменко сказал, что в зоне аэропорта все еще очень низка видимость, поэтому самолет попытаются посадить позже. Если посадить борт не получится, то самолет отправится в дополнительный аэропорт", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что еще через 15 минут, облетев Харьков, рейс №1635 начал снижаться во второй раз. В густом тумане пилот сумел удачно посадить самолет. Видимость на взлетной полосе составляла несколько десятков метров.

"В конечном итоге самолет, который должен был прибыть в Харьков в 21:20 (хотя фактически долетел до аэропорта раньше), приземлился в 22:02", - написали в группе "Наш Харьков".

Как сообщал "Апостроф", из-за снегопада в аэропорту "Борисполь" не мог приземлиться аэробус А330 Turkish Airlines.