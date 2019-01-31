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Во Львовской области жестоко избили судью: фото

четверг, 31 января 2019, 23:12
Фото: Українськi Новини

В воскресенье, 27 января, неизвестные избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияну Самсину.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра.

"30 января 2019 года в Высший совет правосудия поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина М.Л., в котором он сообщает, что 27 января 2019 года к нему подошли мужчины, один из которых неоднократно был судим Каменка-Бугским райсудом. Один из них высказался в адрес судьи: "Ты еще кровью не харкал". После этого, по словам судьи, мужчины напали на него, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги", - уточняется в нем.

Судью тут же доставили в больницу. В тоже время, прибывшие на место ЧП правоохранители, не смогли задержать нападавших.

Отметим, что Маркиян Самсин является братом бывшего главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Игоря Самсина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали исполнителей заказного нападения на топ-судью.

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