Психологов шокировала реакция мамы на смерть дочери, найденной в чемодане в Днепре: видео

Мать загадочно убитой Дарьи Белоус, которую нашли мертвой в чемодане в Днепре, шокировала своей гиперлюбовью к котам, а не к собственным детям.

Об этом говорится в сюжете Говорить Україна.

Так, на кадрах женщина рассказывает о котах, которых назвала именами дочерей – Дарьей и Богданой

"Они меня не оттолкнут, не скажут, что я плохо воспитываю. Зато теперь - все котам. Надо же куда-то свою любовь девать, раз они (дети, - прим. ред.) не хотят, чтобы я их любила", - говорит женщина на видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.