​Во Львове простились с внезапно умершим ветераном АТО: опубликованы фото

31 января во Львове похоронили 44-летнего ветерана АТО Дмитрия Власова, который умер от внезапной остановки сердца.

Об этом сообщает "Вголос", публикуя соответствующие фото.

"Мы с Дмитрием во время второй волны мобилизации познакомились в 24-й бригаде. Позже отправились на восток, где он был человеком, действительно отстаивала интересы государства. Он был другом, на которого всегда можно было положиться, был человеком безотказным и защищал интересы патриотически настроенных. Даже то, что имел в то время маленького ребенка не стало препятствием, чтобы идти защищать Родину", - рассказал Сергей Беренда, военнослужащий, который воевал вместе с умершим.

Дмитрий Власов в 2014 году участвовал в ожесточенных боях в Донецкой и Луганской областях. У бойца осталась жена и двое детей.

Похоронили ветерана на Яновском кладбище.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти 29-летнего участника АТО.