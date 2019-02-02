Вилкула облили зеленкой: суд принял решение по нападавшему

Бердянский горрайонный суд отказался брать под стражу мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины Александра Вилкула.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на пресс-службу "Национального корпуса".

Отмечается, что судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения подозреваемому, состоялось 2 февраля.

Суд освободил из под стражи подозреваемого, удовлетворил ходатайство защиты и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.

Известно, что Вилкула во время его поездки в Бердянск облил зеленкой глава "Национального корпуса – Бердянск" Александр Солощенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фотожабы с облитым зеленкой Вилкулом.