Вилкула облили зеленкой: суд принял решение по нападавшему

Бердянский горрайонный суд отказался брать под стражу мужчину, который облил зеленкой кандидата в президенты Украины Александра Вилкула.
Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на пресс-службу "Национального корпуса".
Отмечается, что судебное заседание, на котором должны были избрать меру пресечения подозреваемому, состоялось 2 февраля.
Суд освободил из под стражи подозреваемого, удовлетворил ходатайство защиты и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток.
Известно, что Вилкула во время его поездки в Бердянск облил зеленкой глава "Национального корпуса – Бердянск" Александр Солощенко.
Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фотожабы с облитым зеленкой Вилкулом.