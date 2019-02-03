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Боевики ранили бойцов ВСУ на Донбассе: стало известно о жестком ответе

воскресенье, 03 февраля 2019, 08:21

За сутки субботы, 2 февраля, боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня: двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ВСУ велись: из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный; трижды из минометов калибра 82 мм., БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское; дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Травневое.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 2 февраля, двоих оккупантов уничтожено, четверо получили ранения.

В течение суток 3 января, по состоянию на 07:00, враг огонь не открывал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики обстреляли автобус ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык на Донбассе.

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