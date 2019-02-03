Пушечное мясо: в сети рассказали о "вкладе" России в войну на Донбассе

Боец ВСУ Андрей, защитник Светлодарской дуги, рассказал, чем Россия помогает боевикам.

Интервью с ним публикует фонд Вернись живым в Facebook.

По его словам, как Россия привозит боеприпасы, она поставляет и пушечное мясо.

"Враг по-военному себя ведет. Оно видно, когда человек ранее воевал и знает оружие, и когда якобы шахтер берется за дело", - объясняет он.

Он говорит, что противник ведет беспорядочный огонь. "Спровоцировать хотят, чтобы ответ был, чтобы высмотреть позиции", - говорит Андрей.

Однако, как говорит он, никакого интереса отвечать на неприцельные обстрелы у ВСУ нет, поэтому наблюдают, как противник тратит боекомплект, который щедро поставляет Россия.

Как сообщал "Апостроф", в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

Ранее в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих зенитно-ракетным комплексом "Оса" по позициях боевиков на Донбассе.