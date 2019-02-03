РУС. | УКР.

воскресенье, 3 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 февраля

21:13
Пушечное мясо: в сети рассказали о "вкладе" России в войну на Донбассе
20:41
Стало известно о строительстве новой стены в Европе
20:15
Стало известно, почему Филарет не явился на интронизацию Епифания
19:54
В России заговорили о создании супермощного оружия: что известно
19:24
Смертельное ДТП с автобусом в России: появились новые подробности о жертвах
19:12
"Шахтер" проиграл сербскому гранду в товарищеском матче: видеообзор
18:59
Под Львовом заблокировали важную трассу из-за серьезного ЧП: фото
18:51
Война на Донбассе: стало известно о ситуации на передовой
17:57
В Европе прогремел взрыв в кафе: данные о жертвах, фото и видео с места ЧП
17:39
Счастье есть: в сети поделились милым фото из Крыма
17:17
Порошенко подал документы в ЦИК: фото
16:52
В России озвучили опасный сценарий Путина для удержания власти
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пушечное мясо: в сети рассказали о "вкладе" России в войну на Донбассе

воскресенье, 03 февраля 2019, 21:13

Боец ВСУ Андрей, защитник Светлодарской дуги, рассказал, чем Россия помогает боевикам.

Интервью с ним публикует фонд Вернись живым в Facebook.

По его словам, как Россия привозит боеприпасы, она поставляет и пушечное мясо.

"Враг по-военному себя ведет. Оно видно, когда человек ранее воевал и знает оружие, и когда якобы шахтер берется за дело", - объясняет он.

Он говорит, что противник ведет беспорядочный огонь. "Спровоцировать хотят, чтобы ответ был, чтобы высмотреть позиции", - говорит Андрей.

Однако, как говорит он, никакого интереса отвечать на неприцельные обстрелы у ВСУ нет, поэтому наблюдают, как противник тратит боекомплект, который щедро поставляет Россия.

Как сообщал "Апостроф", в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

Ранее в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих зенитно-ракетным комплексом "Оса" по позициях боевиков на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: