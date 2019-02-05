Дикий Запад: под Одессой подозреваемый в убийстве попал в конфуз с конем, фото

В Одесской области полиция со стрельбой задерживала мужчину, который пытался скрыться от правоохранителей на коне.

Об этом сообщает помощник начальника облуправления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Любашевском районе области. Там полиция заметила мужчину, который больше года находится в розыске. Его подозревают в совершении убийства еще в 2017 году. Однако когда правоохранители попытались задержать злоумышленника, он оседлал коня и бросился убегать. Но внезапно конь поскакал в сторону правоохранителей.

"Оперативник Раздельнянского ОП дважды применил устройство для отстрела травматических боеприпасов (в народе травмат) и, попав ковбою в голову, все же, задержал преступника", - говорится в сообщении.

После инцидента коня осмотрел ветеринар и сделал вывод, что животное не пострадало.

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