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Боевики в Луганске "превратили" подростка в инвалида: детали

среда, 06 февраля 2019, 12:01

В Луганске во вторник, 5 февраля, 13-летний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве, которое нашел в заброшенном здании.

Об этом сообщает блогер под ником NecroMancer в Twitter.

По словам блогера, подростка доставили в больницу. У него обнаружили минно-рванную травму, множественные осколочные ранения лица, руки, бедра.

Как выяснилось, мальчик нашел запал и попытался его разобрать. Взрывное устройство он нашел в заброшенном здании по улице Алексеева.

Напомним, 4 декабря боевики террористической "ДНР" в Майорске обстреляли автомобиль мирного жителя. Тогда никто не пострадал, хотя пуля и попала в окно автомобиля.

Ранее этой осенью в Луганской области на мине подорвались двое пограничников. Оба они погибли.

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