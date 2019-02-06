Боевики в Луганске "превратили" подростка в инвалида: детали

В Луганске во вторник, 5 февраля, 13-летний подросток подорвался на неизвестном взрывном устройстве, которое нашел в заброшенном здании.

Об этом сообщает блогер под ником NecroMancer в Twitter.

По словам блогера, подростка доставили в больницу. У него обнаружили минно-рванную травму, множественные осколочные ранения лица, руки, бедра.

Как выяснилось, мальчик нашел запал и попытался его разобрать. Взрывное устройство он нашел в заброшенном здании по улице Алексеева.

Напомним, 4 декабря боевики террористической "ДНР" в Майорске обстреляли автомобиль мирного жителя. Тогда никто не пострадал, хотя пуля и попала в окно автомобиля.

Ранее этой осенью в Луганской области на мине подорвались двое пограничников. Оба они погибли.