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В аэропорту России произошло опасное ЧП: подробности инцидента

пятница, 08 февраля 2019, 09:30

В российском аэропорту произошла авария с пассажирским самолетом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

В среду, 6 февраля, в 20:30 аэропорту "Домодедово" самолет рейса Тюмень-Москва врезался в мачту освещения. Пилот потерял управление из-за гололеда на полосе. Салон был полон пассажиров.

"Приземлиться - приземлился, но уже на земле командир потерял возможность управлять судном. Пилот быстро понял, что обычные тормоза тут не сработают, поэтому экипаж попытался применить дополнительную мульку: реверс тяги обоих двигателей в максимальном режиме. И тоже не помогло", - говорится в сообщении.

Самолет занесло и он врезался в мачту, повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. Погибших и пострадавших нет. В салоне находилось 63 человека.

Как сообщал "Апостроф", 6 января в аэропорту Львова произошло серьезное ЧП с участием самолета сообщением "Львов-Стамбул" - он частично выкатился за полосу. В связи с инцидентом изменился график других рейсов. Также в аэропорту "Борисполь" произошла авария с пассажирским самолетом из-за жесткой посадки.

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