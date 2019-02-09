Агента НАБУ под прикрытием разоблачили на употреблении наркотиков - СМИ

Одного из агентов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под прикрытием разоблачили на употреблении наркотиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, речь идет об агенте с оперативным именем Руслан Шпак. Кроме того, установлено, что он обращался с документами оперативного прикрытия за средствами в мелкие кредитные организации и не возвращал деньги. Как правило, сумма кредитов не превышала 3 тыс. гривен.

Как утверждают правоохранители, оперативное имя «Шпак» принадлежит штатному сотруднику НАБУ Руслану Дзюбенко. В частности, принимал участие в спецоперации по разоблачению организованной преступной группы, в состав которой входили руководители правоохранительных органов Запорожья. Для спецоперации сотрудники НАБУ под прикрытием открывали лото-маркет.

По оперативной задумке, детектив НАБУ в конце 2017 года под видом столичного бизнесмена и благотворителя с планами по открытию лото-маркетов в Запорожье вышел на доверенное лицо (А.Смирнов) начальника полиции Запорожской области Олега Золотоноши. По данным бюро, именно он получал взятки с действующих в области лото-маркетов. Отметим, на сегодня Золотоноша уволен с поста руководителя местной полиции.

По договоренности, Шпак ежемесячно передавал доверенному лицу Золотоноши по 2000 гривен за каждый игровой компьютер в лото-маркетах. После закупки оборудования и открытия лото-маркета он начал налаживать со Смирновым доверительные отношения и предложил организовать благотворительный боксерский турнир среди правоохранителей и участников АТО. Также предполагалось, что через Смирнова агент НАБУ выйдет на главу прокуратуры Запорожской области Валерия Романова и зампрокурора Евгения Проценко.

Напомним, в конце ноября 2017 года разгорелся скандал, когда агента НАБУ под прикрытием задержали за попытку передать взятку чиновнице Государственной службы миграции. Данный инцидент привел к обострению конфликта между правоохранительными органами. Иностранные партнеры тогда выступили в поддержку Антикоррупционного бюро.