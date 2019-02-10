РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

10:57
Путин задумал новый "русский мир": в Британии рассказали об угрозах для Украины
10:57
В сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве: опубликованы фото
10:39
Погибли 17 человек: в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина в Украине
10:28
Российские военные устроили жуткое смертельное ДТП: фото с места аварии
10:22
Под Ровно зверски убили борца против наркотиков: подробности и видео
09:56
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
09:55
Убийство Гандзюк: стало известно о первых политических последствиях
09:38
Известный украинский боксер вернется в ринг: названа дата
09:36
Новый стиль и силикон: в сети показали фото "обновленного" Путина
09:06
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси: расписание трансляций
08:59
Отправляют боевиков: в Украине сделали жесткое заявление по выборам
08:36
В сети показали очередное пополнение "бригады 200" у боевиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Погибли 17 человек: в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина в Украине

воскресенье, 10 февраля 2019, 10:39

Ровно четыре года назад, 10 февраля 2015 года боевики обстреляли мирный Краматорск.

Об этом напоминает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Главная военная прокуратура квалифицировала обстрел Краматорска как террористический акт. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых 7 - военные. Ранены 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Согласно выводам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, причиной произошедшего стал обстрел с юго-восточного направления ракетами реактивной системы залпового огня "Смерч", снаряжённых кассетными боеприпасами. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города Краматорска.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото и видео открытия памятного знака погибшим от обстрела в Краматорске.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: