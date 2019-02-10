Погибли 17 человек: в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина в Украине

Ровно четыре года назад, 10 февраля 2015 года боевики обстреляли мирный Краматорск.

Об этом напоминает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Главная военная прокуратура квалифицировала обстрел Краматорска как террористический акт. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых 7 - военные. Ранены 64 человека, среди которых 5 детей и 15 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Согласно выводам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, причиной произошедшего стал обстрел с юго-восточного направления ракетами реактивной системы залпового огня "Смерч", снаряжённых кассетными боеприпасами. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города Краматорска.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото и видео открытия памятного знака погибшим от обстрела в Краматорске.