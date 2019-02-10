Убийство Гандзюк: стало известно о первых политических последствиях

Бюро Херсонской облорганизации ВО "Батькивщина" решило исключить Владислава Мангера, которого отец убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк считает одним из возможных заказчиков нападения на нее, исключенным из членов партии.

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины" поздно вечером в субботу, 9 февраля. Уточняется, что соответствующее решение было принято на заседании Бюро накануне.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бежал во Францию.

Также мэр Херсона Владимир Николаенко назвал следствию фамилию человека, которого его заместитель Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее.