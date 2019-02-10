РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

10:57
Путин задумал новый "русский мир": в Британии рассказали об угрозах для Украины
10:57
В сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве: опубликованы фото
10:39
Погибли 17 человек: в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина в Украине
10:28
Российские военные устроили жуткое смертельное ДТП: фото с места аварии
10:22
Под Ровно зверски убили борца против наркотиков: подробности и видео
09:56
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
09:55
Убийство Гандзюк: стало известно о первых политических последствиях
09:38
Известный украинский боксер вернется в ринг: названа дата
09:36
Новый стиль и силикон: в сети показали фото "обновленного" Путина
09:06
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси: расписание трансляций
08:59
Отправляют боевиков: в Украине сделали жесткое заявление по выборам
08:36
В сети показали очередное пополнение "бригады 200" у боевиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийство Гандзюк: стало известно о первых политических последствиях

воскресенье, 10 февраля 2019, 09:55

Бюро Херсонской облорганизации ВО "Батькивщина" решило исключить Владислава Мангера, которого отец убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк считает одним из возможных заказчиков нападения на нее, исключенным из членов партии.

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины" поздно вечером в субботу, 9 февраля. Уточняется, что соответствующее решение было принято на заседании Бюро накануне.

"Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бежал во Францию.

Также мэр Херсона Владимир Николаенко назвал следствию фамилию человека, которого его заместитель Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: