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Хотел стать водкой: в сети показали нового боевика из "бригады 200" на Донбассе

понедельник, 11 февраля 2019, 00:22

В четверг, 7 февраля, боевики на Донбассе понесли очередные потери: был ликвидирован Дмитрий Куткин по кличке "Смерч".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook блогер и военнослужащий Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как отмечается, боевик воевал на Донбассе с самого начала так называемой "Русской весны" в составе "6 полка имени Платова".

Родом Куткин был из Кадиевки (Стаханова), Луганской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".

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