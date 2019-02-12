Избиение активистов в Киеве: Кива готов внести залог за скандального полицейского

Кандидат в президенты от "Социалистической партии" Илья Кива готов внести залог за арестованного полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активистов в Киеве.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мною будет внесен залог за полицейского Василия Мельника, который принимал участие в задержании националистов у здания Подольского РОВД. Сегодня суд арестовал его на 2 месяца", - написал он.

Кива заверил, что "не позволит унижать работу полицейских" и будет защищать каждого из них.

В сети тут же начали обсуждать эту инициативу кандидата в президенты.

Напомним, фигуранта этого дела – оперуполномоченного Подольского отделения полиции Василия Мельникова - арестовали на 2 месяца. При этом, у полицейского есть возможность выйти под залог в 115 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве.