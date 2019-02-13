​Сколько наемников Путина находятся на Донбассе: в Совбезе ООН озвучили цифру

На оккупированном Донбассе находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.

Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза, передает "Лига.Новости"

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сказал постпред Украины в ООН.

Он подчеркнул, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования в Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков.

Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.

Дипломат добавил, что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).

Как сообщал "Апостроф", Украина в Совбезе ООН потроллила нездоровую озабоченность России.