РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
19:35
В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Сколько наемников Путина находятся на Донбассе: в Совбезе ООН озвучили цифру

среда, 13 февраля 2019, 09:38

На оккупированном Донбассе находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.

Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза, передает "Лига.Новости"

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сказал постпред Украины в ООН.

Он подчеркнул, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования в Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков.

Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.

Дипломат добавил, что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).

Как сообщал "Апостроф", Украина в Совбезе ООН потроллила нездоровую озабоченность России.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: