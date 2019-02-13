​Украина в Совбезе ООН потроллила нездоровую озабоченность России

Россияне теперь так часто говорят о выборах президента Украины, что заставляют думать, что это для них важнее выборов президента РФ.

Об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", - отметил он.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что выступление представителя России в Совбезе ООН представляло собой "ожидаемую сплошную истерику".

Как сообщал "Апостроф", Россия инициировала созыв 12 февраля заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, чтобы отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.