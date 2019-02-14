На Кремль ТВ под крики показали видео о пополнении "бригады 200" у боевиков на Донбассе

На российском пропагандистском канале показали достижения ВСУ по ликвидации боевиков на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

В комментариях пользователи отметили одну очень интересную деталь.

"Так что самое интересное. Они в эфир пустили ваш ролик без цензуры, где прямым текстом говорится про российские оккупационные войска и наемников", - прокомментировал видео Александр Воробьев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".