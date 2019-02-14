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Появилось видео "депортации" из Украины скандального священника
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Появилось видео "депортации" из Украины скандального священника

четверг, 14 февраля 2019, 10:59

Появилось видео "депортации" архимандрита Гедеона, скандального наместника незаконно построенной часовни РПЦ в Киеве.

Его опубликовал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Кто найдет вооруженных автоматчиков - потому отдельный приз)", - пошутил Слободян в подписи к видео.

На видео можно увидеть процесс собеседования с задержанным. Во время собеседования у Гедеона изъяли украинский заграничный паспорт, поскольку у него обнаружили гражданство сразу нескольких стран. Также оказалось, что Гедеон непосредственно "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".

Уточняется, что впоследствии Гедеона даже не депортировали, а он сам, по собственному желанию, улетел обратно во Франкфурт.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял важное решение о незаконно построенной часовни возле фундамента Десятинной церкви, наместником которой является Гедеон.

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