Выбили страйк: появилось видео точного удара по боевикам на Донбассе

Военнослужащие ВСУ уничтожили позицию российско-оккупационных войск на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Именно тот момент, когда позиция российско-оккупационных войск была уничтожена вместе с пулеметным расчетом воинами 54 ОМБр. Район н.п. Екатериновка Луганской область", - говорится в сообщении.

На видео показано, что ликвидировать боевиков удалось не с первой попытки. Однако за короткий промежуток времени бойцам ВСУ все же удалось попасть в цель.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".