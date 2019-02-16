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Может задумается: в сети попробовали пристыдить "героя парковки" под Киевом

суббота, 16 февраля 2019, 05:32

В пятницу, 15 февраля, в пригороде Киева, Ворзеле, был замечен припаркованный автомобиль, который перекрывал прохожим дорогу.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, машина была припаркована так, что пройти мимо нее по тротуару с детской коляской было практически невозможно.

"Еще один "герой парковки". На этот раз - Ворзель, ул Кленовая, 2Б Ford AA2977XA. С детской коляской лишний раз выезжать на дорогу крутым скользким спуском с тротуара не очень приятно. Может увидит себя и задумается на будущее", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 февраля в Днепровском районе Киева разъяренная толпа собственноручно "убрала" с дороги автомобиль наглого "героя парковки".

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